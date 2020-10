Dierdorf – Bereits in der Nacht von Freitag, den 23.10.2020 auf Samstag, den 24.10.2020 kam es zu einer Sachbeschädigung am Norma-Markt in der Poststraße in Dierdorf.

Dabei wurde die Eingangsscheibe des Marktes stark beschädigt. Möglicherweise wurde ein Einkaufswagen dafür zweckentfremdet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Polizeidirektion Neuwied/Rhein