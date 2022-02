Koblenz – Hinweis auf Demonstrationszug am Samstag in Koblenz

Posted in

Koblenz – Eine Demonstration unter dem Motto: „Für Selbstbestimmung, Frieden und Freiheit“ findet am 26.02.2022 statt.

Um 16.00 Uhr wird am Deutschen Eck die Auftaktkundgebung durchgeführt. Anschließend beginnt gegen 16:20 Uhr der Aufzug über die Danziger Freiheit, Kastorhof, Kastorpfaffenstraße, Karmeliterstraße, Clemensplatz, Clemensstraße, Görgenstraße, Viktoriastraße, Friedrich-Ebert-Ring (querend) Hohenzollernstraße, Schenkendorfstraße, Mainzer Straße, Am Mainzer Tor, Neustadt, Poststraße, Josef-Görres-Platz, Nagelsgasse, Am alten Hospital, Kastorhof, Danziger Freiheit zurück zum Deutschen Eck.

Gegen 19:30 Uhr wird das Deutsche Eck vermutlich wieder erreicht sein und es erfolgt eine Abschlusskundgebung.

Gegen 20:00 Uhr Beendigung und Auflösung der Versammlung.

Stadt Koblenz