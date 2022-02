Bamberg – Corona-Aktuell 25.02.2022: 3.000 Impfdosen von Novavax für die Region

Impfzentrum Bamberg rechnet Mittwoch mit der Lieferung.

Bamberg / Landkreis (BY) – Das Impfzentrum Bamberg wird am kommenden Mittwoch die ersten 3.000 Dosen des Proteinimpfstoffes von Novavax erhalten und bereits am Nachmittag an vorgemerkte Impflinge beginnen.

Der Proteinimpfstoff wird zunächst nur an Personengruppen verimpft, die von der ab 15. März geltenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Hierzu zählen Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen, bei den Rettungsdiensten und in weiteren Einrichtungen, die von der Regelung erfasst sind.

Ärzte, die Impfdosen für pflegerisches und klinisches Personal benötigen, können diese direkt beim Impfzentrum Bamberg abholen. Das gilt ausdrücklich nicht für Dosen für an Novavax interessierte Patient*innen.

Eine Terminvereinbarung für eine Impfung ist telefonisch unter der bundesweit einheitlichen Telefonnummer 116 117 möglich. Zudem kann dafür auch das Buchungssystem des Bayerischen Impfportals genutzt werden: Online können dort speziell Termine für eine Novavax-Impfung gebucht werden.

■ ■ ■

Landratsamt Bamberg