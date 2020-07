Koblenz – Kultur: Eröffnung neuer Sonderausstellung „Auf Beethovens Spuren“

Museum Mutter-Beethoven-Haus Laufzeit: 19.07.2020-03.01.2021.

Koblenz – Bis in die Gegenwart hinein fasziniert Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) die breite Öffentlichkeit durch seine Musik, aber auch durch seine ungewöhnliche Persönlichkeit.

Zu den besonders auffälligen Facetten seiner Biographie gehört die Gewohnheit, häufig das Wohnquartier zu wechseln – Beethoven zog in seinem Leben insgesamt 70mal um. Daher wird an zahlreichen Gebäuden in Bonn, Wien sowie in den von ihm bevorzugten Badeorten Österreichs und Böhmens in Form von Gedenktafeln an den Aufenthalt des Komponisten erinnert. Dies war einerseits dem unsteten Temperament Beethovens geschuldet, andererseits durch äußere Einflüsse wie häufiges Hochwasser in den Rhein-Orten oder die während der Sommermonate herrschende Luftverschmutzung in Wien bedingt. Und schließlich erforderte Beethovens kränkliche Konstitution immer wieder längere Kuraufenthalte und führte dadurch regelmäßig zum Ortswechsel.

In Deutschland haben sich bis heute nur zwei Gebäude erhalten, die nachweislich mit Beethoven und seiner Familie in Verbindung gebracht werden können: das Geburtshaus des Komponisten in Bonn und dasjenige seiner Mutter in Koblenz-Ehrenbreitstein. In Wien, wo bisher 22 Wohnadressen Beethovens in und vor der Stadt bekannt geworden sind, blieben vier Häuser, wenn auch partiell verändert, erhalten. Zahlreiche zwischenzeitlich zerstörte Bauten sind jedoch in Ansichten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts überliefert.

Die Sonderschau „Auf Beethovens Spuren“ ermöglicht anhand herausragender Exponate und Leihgaben, beispielsweise aus dem Beethoven-Haus Bonn oder dem Theatermuseum Wien, das schöpferische Werk des Musikers in Bezug zu seiner jeweiligen Lebens- und Wohnsituation zu setzen. Dabei geben persönliche Gegenstände einen Einblick, wie Beethoven seinen Alltag strukturierte und dessen Erfordernissen begegnete. Im Fokus steht dabei die prägende Erfahrung seiner seit 1800 zügig voranschreitenden Ertaubung, die stark in seinen Schaffensprozess und seine gesellschaftlichen Gepflogenheiten eingriff. Ein weiterer Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf der Entstehungsgeschichte von Beethovens Lebensmaske im Jahr 1812, die seitdem zahlreiche Künstlerinnen und Künstler verschiedener Genres zur Beschäftigung mit dem ‚Genius Beethoven‘ inspirierte.

„Beethovens Spuren“ zu folgen, eröffnet den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung die Möglichkeit, die private wie auch schöpferische Person Ludwig van Beethoven kennenzulernen.

