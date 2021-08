Koblenz – Kultur: Seit Anfang Juli können Kinder und Jugendliche in der StadtBibliothek Koblenz am Lesesommer teilnehmen. Nächste Woche endet der Lesesommer am 4. September.

Bereits fast 1000 Kinder und Jugendliche haben sich zu dieser Leseförderaktion angemeldet und lesen die topaktuellen Bücher aus dem Lesesommerbestand.

Wer mindestens drei Bücher liest und bewertet, erhält nicht nur eine Urkunde über die Leseleistung, sondern kann auch bei zwei Verlosungen tolle Preise gewinnen! Als Hauptpreis werden in diesem Jahr in der StadtBibliothek eine Nintendo Switch Lite sowie ein Dash-Roboter verlost. Bei der Verlosung des Landesbibliothekszentrums kann man außerdem u. a. einen Aufenthalt im Europapark Rust gewinnen.

Wer also Lust hat mitzulesen, kann sich jetzt noch anmelden! Alle bereits angemeldeten Kinder, die ihre Bewertungen noch nicht abgegeben haben, können das noch bis einschließlich Samstag, 4.9.2021, erledigen und ihre Urkunden vor Ort in der Bibliothek erhalten.

Weitere Infos gibt es unter www.lesesommer.de und www.stb.koblenz.de .

