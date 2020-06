Koblenz – Online-Vortrag „Verschwörungstheorien und das Corona-Virus“

Koblenz – Der Online-Vortrag „Verschwörungstheorien und das Corona-Virus“ von Dr. Thomas Grunau (Universität Koblenz-Landau/PH Heidelberg) am Donnerstag, 02.07.2020 um 19 Uhr ist der Auftakt einer von der Universität Koblenz-Landau organisierten Online-Vortragsreihe, die im Rahmen des Programms „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von der Partnerschaft für Demokratie Koblenz gefördert wird. Der Vortrag findet in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Koblenz statt. Um Anmeldung per E-Mail bis zum Vortag der Veranstaltung an bildungsbuero@stadt.koblenz.de wird gebeten. Interessierte erhalten anschließend Informationen zur Einwahl.

In dem Online-Vortrag geht es um das Thema Verschwörungstheorien mit besonderem Fokus auf solche, die vom Corona-Virus handeln. Vorgestellt werden soll in Kürze, was Verschwörungstheorien sind und worin sie sich beispielsweise von „Fake News“ unterscheiden. Außerdem wird anhand der bekanntesten Beispiele für echte und falsche Verschwörungstheorien die lange Geschichte dieses Phänomens aufgezeigt. Denn konspiratives und verschwörungstheoretisches Denken gehört zur Menschheit und ist über Film und Fernsehen fest mit unserer heutigen Alltagskultur verwurzelt. Doch selbstverständlich ist nicht jede Verschwörungstheorie harmlos.

In dem Vortrag werden sodann die verbreitetsten Mythen um das Corona-Virus vorgestellt und eingeordnet. Erläutert wird, dass es gerade große Krisen, wie eine weltweite Pandemie, sind, die zur Verbreitung von Verschwörungstheorien führen können. Auf die möglichen Gründe hierfür wird eingegangen. Diese lassen sich sowohl auf persönlicher als auch auf sozialer Ebene verorten. Denn auch wenn das Phänomen der Verschwörungstheorien nicht neu ist, erlangte es mit dem Aufkommen sozialer Medien eine neue Qualität. Und nicht zuletzt ist es politische Kommunikation, die das Entstehen von Verschwörungstheorien ermöglichen und beschleunigen kann. Deshalb lautet eine These, die im Anschluss an den Vortrag diskutiert werden soll, dass nur ein Mehr an transparenter Demokratie eine Antwort auf teils anti-demokratische und verschwörungsideologische Bewegungen sein kann.

Die Vortragsreihe geht weiter am 08.07. um 19 Uhr mit Katharina Nocun, die u.a. über ihr neues Buch „Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen“ referiert, sowie am 13.07. um 10 Uhr mit Dr. David Römer, der die sprachliche Manifestation von Verschwörungstheorien im Rechtspopulismus untersucht. Im Anschluss an die Vorträge ist Zeit für eine virtuelle Diskussion mit den Referierenden.

