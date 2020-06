Bamberg (BY) – Die Zahl der an Corona Infizierten in Stadt und Landkreis Bamberg ist seit Donnerstag vergangener Woche um drei auf 17 gesunken, sechs in der Stadt und 11 im Landkreis.

557 Personen haben eine nachgewiesene Infektion überstanden. In der zurückliegenden Woche sind insgesamt drei Neuinfizierte dazugekommen.

Insgesamt sind seit Mitte März 635 Menschen positiv getestet worden.

■ ■ ■

Landratsamt Bamberg