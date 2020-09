Koblenz – Verkehr: Erneuerung Fahrbahnbelag Roonstraße ab 23. September

Koblenz – Verkehr: In der Zeit vom 23. September bis 20. Oktober wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der „Roonstraße“ erneuert.

Am Mittwoch, den 23. September, erfolgt zunächst die Baustelleneinrichtung und das Abfräsen der alten Asphaltdecke im Abschnitt zwischen Löhrstraße und Hohenzollernstraße. In der Zeit vom 24. bis 30. September werden die Vorarbeiten an Schiebern und Schächten durchgeführt. Im Anschluss hieran erfolgt dann am 01. Oktober der Einbau der neuen Deckschicht. Die Verkehrsfreigabe ist für den 02. Oktober vorgesehen.

In der folgenden Woche wird der Abschnitt zwischen der Hohenzollernstraße und der Kurfürstenstraße und in der Woche danach der letzte Abschnitt bis zur Mainzer Straße in gleicher Weise erneuert. Bis zum 20. Oktober sollen die Arbeiten beendet sein.

Während der Bauarbeiten wird der jeweilige Abschnitt der Straße voll gesperrt. Anlieger können bis auf den Tag der Fräsarbeiten und des Deckschichteinbaus nach Absprache mit dem Baustellenpersonal ihre Grundstücke anfahren. Für den Durchgangsverkehr sind entsprechende Umleitungen eingerichtet.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der Kommunale Servicebetrieb bittet das Verständnis der Verkehrsteilehmenden.

