Koblenz – Verkehr: Straßenbauarbeiten „August-Horch-Straße“ von Freitag, 01.10., ab 14 Uhr bis Montag, 04.10.2021

Koblenz – Verkehr: Von Freitag, 01.10., ab 14 Uhr bis Montag, 04.10.2021, bis 5 Uhr wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes eine Dünnschicht in Kaltbauweise (DSK) in der „August-Horch-Straße“ auf die Fahrbahn aufgebracht. Erneuert wird der Bereich von der Kreuzung Carl-Zeiss-Straße (Kinopolis) bis zum Kreisel August-Horch-Straße – L 126 – Zur Bergpflege.

Am Freitag, 01.10. wird zunächst die Oberfläche für den Einbau vorbereitet. Die alte Markierung wird entfernt und weitere Unebenheiten werden abgefräst. Im Anschluss erfolgt am gleichen Tag die Aufbringung eines Haftklebers. Ab Samstag erfolgt der Einbau der DSK. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Sonntag andauern.

Anschließend wird eine neue Markierung auf den Belag aufgebracht und die Baustelle geräumt, so dass ab Montagmorgen, 04.10. die Straße wieder befahren werden kann.

Die Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt. Eine Entsprechende Umleitung ist ausgeschildert. Das Rewe-Zentrallager (LKW-Zufahrt), DHL, DPD und die Aral-Tankstelle werden weiterhin erreichbar sein.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, wofür der Servicebetrieb um Verständnis bittet.

Stadt Koblenz