Koblenz – Verkehr: Straßenbauarbeiten Simmerner Straße im Bereich Südknoten ab 13.05.2020

Koblenz – Verkehr: In der Zeit vom 13.05.2020 bis 15.05.2020 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der Simmerner Straße im Bereich zwischen dem Südknoten und der Stadtgrenze in Fahrtrichtung Waldesch erneuert.

Es handelt sich hierbei um die Restfläche der Arbeiten aus der letzten Woche, die wegen der Verkehrsführung nicht in einem Zuge erledigt werden konnte.

Am Mittwoch, 13.05. erfolgen zunächst die Baustelleneinrichtung und die Fräsarbeiten. Am 14.05. wird die neue Deckschicht eingebaut, sodass die Straße am Freitag, 15.05. wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Die Auffahrt vom Berliner Ring auf die Simmerner Straße wird hierbei verkürzt. Umleitungen sind nicht nötig.

Der Servicebetrieb bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

