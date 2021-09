Koblenz – Verkehr: Ab Montag, 6. September 2021, wird im Koblenzer Stadtteil Pfaffendorf die Emser Straße wegen Bauarbeiten für ca. 2 Wochen voll gesperrt. Zur Vorbereitung des Neubaus der Pfaffendorfer Brücke legt die Energieversorgung Mittelrhein (evm) hier seit Anfang August fünf Hauptversorgungsleitungen für Strom, Erdgas und Trinkwasser um. Für die abschließenden Arbeiten muss der Bereich nun voll gesperrt werden. Aus diesem Grund müssen die koveb-Busse der Linie 6 in Richtung Koblenz-Zentrum, der Linie 26 in Pfaffendorf und der Linie 10 in Richtung Ehrenbreitstein umgeleitet werden.

Die Änderungen im Einzelnen:

Linie 6: Die Busse der Linie 6 in Richtung Zentrum fahren ab der Haltestelle „Mendelssohn“ über die Südbrücke und Mainzer Straße zur nächsten Haltestelle „Stadttheater/Schloss“. Ab dort erfolgt die normale Linienführung Richtung Zentrum und Moselweiß. Die Haltestellen „Bächelstraße“, „Ravensteynstraße“, „Emser Straße“, „Seizstraße“, „Pfaffendorf Mitte“, „Pfaffendorf Kirche“, „Seifenbachstraße“, „Untere Rampe“ und „Im Teichert“ in Fahrtrichtung Zentrum werden für die Linie 6 in dieser Zeit aufgehoben. Fahrgäste, die von Pfaffendorf ins Zentrum möchten, fahren mit der Linie 6 stadtauswärts bis zur Haltestelle „Mendelssohn“ und steigen dort um in die gegenläufige Linie 6 stadteinwärts in Richtung Zentrum.

Für den Schülerverkehr wird ergänzend ein Kleinbus ab der Haltestelle „Mendelssohn“ zur Haltestelle „Pfaffendorf Kirche“ eingerichtet. Dieser Bus fährt montags bis freitags täglich um 12:25 Uhr, 12:55 Uhr, 13:25 Uhr und 13:55 Uhr sowie um 15:55 Uhr, 16:25 Uhr und 16:55 Uhr. Es werden die üblichen Haltestellen zwischen „Mendelssohn“ und „Pfaffendorf Kirche“ angedient. Die Linienführung stadtauswärts in Richtung Horchheimer Höhe ist nicht von der Baustelle betroffen. Hier fahren die Busse der Linie 6 weiterhin den regulären Linienweg.

Linie 26: Die Buslinie 26 von der Horchheimer Höhe über Koblenz Asterstein nach Pfaffendorf endet am „Kapuzinerplatz“. Von dort fahren die Busse zurück in Richtung Asterstein und Horchheimer Höhe. Die Haltestellen „Seifenbachstraße“ und „Pfaffendorf Kirche“ werden nicht angedient.

Linie 10: Die Busse der Linie 10 in Richtung Arzheim fahren nach der Haltestelle „Rhein-Mosel-Halle“ durch den Glockenbergtunnel zur Haltestelle „Kapuzinerplatz“. Ab dort erfolgt die reguläre Linienführung. Die Haltestellen „Seifenbachstraße“, „Untere Rampe“ und „Im Teichert“ können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Die Busse der Linie 10 in Richtung Koblenz Zentrum fahren weiterhin den regulären Linienweg.

