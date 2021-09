Neuwied – Nach Corona-bedingter Zwangspause präsentiert das Generationenkino, die Filmreihe mit Herz, wieder eine neue kleine Serie mit cineastischen Highlights für die ganze Familie.

Der erste Vorhang öffnet sich am Montag, 20. September, um 16 Uhr im Metropol-Kino an der Heddesdorfer Straße 2. Gezeigt wird dann „Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen“. Am Dienstag, 26. Oktober, 16 Uhr, wird an gleicher Stelle ein „Kaiserschmarrndrama“ serviert, den Abschluss für dieses Jahr macht „Der geheime Roman des Monsieur Pick“ am Dienstag, 16. November, 16 Uhr.

Der Einlass erfolgt jeweils bereits um 15 Uhr, damit noch ausreichend Zeit für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen vorhanden ist. Karten gibt es nur im Vorverkauf während der Kassenöffnungszeiten im Metropol und in der Schauburg oder online unter www.kinoneuwied.de. Die Karten kosten 10 Euro inklusive Kaffee und Kuchen.

Das Generationenkino ist eine Kooperation zwischen dem Filmtheaterbetrieb Weiler und dem Seniorenbeirat der Stadt Neuwied.

Stadt Neuwied