Kreis Mayen-Koblenz – Corona-Aktuell vom 11.12.2020 – 109 neue positiv Getestete – 1 Person ist verstorben

Kreis Mayen-Koblenz – Es gibt insgesamt 109 neue positiv auf das Coronavirus getestete Personen. 44 Personen sind genesen.

Aufgrund von Covid-19 gibt es einen weiteren Todesfall in der Verbandsgemeinde Weißenthurm zu beklagen. Die Anzahl aktiver Corona-Fälle im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes Mayen-Koblenz liegt damit derzeit bei 902:

511 im Kreis MYK und 391 in der Stadt Koblenz.

Weiterführende Statistiken und Auswertungen zu einzelnen Städten, Verbands- und Ortsgemeinden findet man unter www.kvmyk.de/coronastatistiken

Aufgrund von vereinzelten Corona-Fällen an folgenden Schulen und Weiterbildungsstätten sind für folgende neue Klassen/Kurse Quarantänen angeordnet worden:

⦁ Goethe-Realschule plus, Koblenz: Klasse 9a (24 Schüler)

⦁ BBS Wirtschaft, Stufe 12 (ca. 65 Schüler) sowie BF2 20b

⦁ Albert-Schweitzer Realschule plus, Koblenz: Klasse 8a

⦁ Clemens-Brentano-/Overberg-Realschule plus, Koblenz: Klasse 9b, Klasse 7a sowie eine Lehrperson

⦁ Gymnasium Karthause, Koblenz: Klasse 6c

⦁ Julius Wegeler Schule, Koblenz: FSSHPTZ 20

⦁ Kurfürst-Balduin-Gymnasium, Münstermaifeld: Klasse 9b

⦁ IGS Maifeld, Polch: Klasse 7a

⦁ Grundschule Lonnig: Klasse 1 (18 Kinder) sowie 4 Lehrpersonen

⦁ Kita St. Hildegard, Andernach: kleine Löwengruppe (15 Kinder), Löweninsel (20 Kinder) und 6 Erzieher

⦁ Kita Mariengarten, Saffig: Gruppe Erdmännchen

⦁ Mittelrhein-Gymnasium, Mülheim-Kärlich: Klasse 5b (28 Schüler) und 5a (6 Schüler)

⦁ BBS August-Horch-Schule, Andernach: BFIM 20 (28 Schüler)

⦁ Pater-Wald Grundschule, Kaltenengers: Klasse 3

Der täglich veröffentlichte 7-Tages-Wert (pro 100.000 Einwohner) ist für den Landkreis und die Stadt Koblenz auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums unter https://kurzelinks.de/7TageWertRLP abrufbar.

Die Zahl der intensivmedizinisch behandelten COVID-19-Patienten findet sich stets aktuell unter www.intensivregister.de

Die Corona-Ambulanz in der Weiersbachhalle (In der Weiersbach, 56727 Mayen) in Mayen hat folgende Öffnungszeiten:

Montag 11 bis 15 Uhr

Dienstag bis Freitag 12 bis 14 Uhr

Samstag 10 bis 12 Uhr

Die Corona-Ambulanz in Koblenz (CGM Arena, Jupp-Gauchel-Straße 10, 56075 Koblenz) hat folgende Öffnungszeiten:

Montag 9 bis 15 Uhr

Dienstag bis Samstag 9 bis 13 Uhr

Alle Infos zu den Ambulanzen, Hotlines und vielem mehr gibt es im Internet unter www.kvmyk.de/corona

