Landau – Gleich ZWEI Brände in Mehrparteienhaus an der Stadtschreibergasse

Landau – In der Nacht auf den 25.12.2019 kam es in einem Mehrparteienhaus in der Stadtschreibergasse in Landau zu zwei Bränden.

Gegen 22:36 Uhr und 05:23 Uhr waren jeweils Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Landau hat die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Aufgrund der Einsätze mussten sich zwei Polizeibeamte wegen Verdachts auf Rauchgasintoxikation kurzzeitig in ärztliche Behandlung begeben.

Weitere Personen oder Bewohner wurden durch das Ereignis nicht verletzt.

Auch am Gebäude selbst entstand kein Schaden.

Polizeidirektion Landau