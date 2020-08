Landeshauptstadt Magdeburg – Verkehr: Gleissanierung auf der Zollbrücke – Verkehr wird stadteinwärts 14 Tage lang umgeleitet

Erstellt in

Landeshauptstadt Magdeburg (ST) – Verkehr: Autofahrer*innen müssen sich ab dem 1. September auf Verkehrsbehinderungen auf der Strom- und der Zollbrücke einstellen. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) reparieren in dem Bereich ihre Straßenbahngleise. Der Kfz-Verkehr wird deshalb stadteinwärts umgeleitet. Straßenbahnen fahren wie gewohnt.

Die Instandhaltungsarbeiten finden auf der Zollbrücke und auf der Ostrampe der Strombrücke im Gleisbereich statt. Dort weisen die unterschiedlichen Fahrbahnoberflächen mittlerweile einen gefährlich schlechten Zustand aus. Daher bessert die MVB im Gleisbereich Fahrbahnschäden aus, um Unfälle zu verhindern.

Die Instandsetzung soll die unterschiedlichen Verkehre solange sichern, bis der Ersatzneubau Strombrückenzug in Betrieb genommen werden kann und bis die Zollbrücke nach historischen Plänen wiederhergestellt wurde.

Ab Dienstag, den 1. September, bis voraussichtlich Donnerstag, den 17. September 2020, kommt es daher im Bereich der Zollbrücke und Strombrücke zu Verkehrsbehinderungen. In Fahrtrichtung Zentrum werden beide Brückenbauwerke für den Kfz-Verkehr gesperrt. In Fahrtrichtung stadtauswärts kann der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet werden.

Eine Umleitung wird über Berliner Chaussee und Markgrafenstraße ausgeschildert.

Die Straßenbahnlinien 4 und 6 fahren wie gewohnt. Die Nachtverkehrlinie N1 wird über den Nordbrückenzug umgeleitet. Die Haltestelle Zollhaus entfällt.

***

Landeshauptstadt Magdeburg

Büro des Oberbürgermeisters

Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Alter Markt 6

39104 Magdeburg