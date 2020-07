Landeshauptstadt Magdeburg – Weihnachtsmarkt soll früher beginnen

Stadtrat entscheidet am 3. September.

Magdeburg (ST) – Der diesjährige Magdeburger Weihnachtsmarkt soll bereits am 19. November 2020 öffnen. Das schlagen Verwaltung und Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH dem Stadtrat vor. Dieser soll in seiner nächsten Sitzung am 3. September darüber entscheiden. Die vorzeitige Öffnung würde nur auf dieses Jahr beschränkt sein und gleichzeitig auch für die Lichterwelt Magdeburg gelten.

2006 hatte der Magdeburger Stadtrat beschlossen, den Weihnachtsmarkt erst nach Totensonntag zu öffnen. In diesem Jahr ist durch die anhaltende Corona-Krise eine deutlich veränderte wirtschaftliche Situation entstanden, von der besonders auch die Schausteller*innen und Marktbeschicker*innen betroffen sind. Durch erhebliche Umsatzeinbußen sind wirtschaftliche Existenzen bedroht.

Auch für den Weihnachtsmarkt 2020 sind für die Beschicker*innen keinesfalls die Umsätze zu erwarten, welche bei diesem Markt durchschnittlich erzielt werden. Zum einen ist das Ausgeh- und Kaufverhalten der Besucher*innen in diesem Jahr sichtbar verhaltener. Zum anderen sind Hygiene- und Infektionsauflagen zu erwarten, die voraussichtlich eine veränderte Aufbaustruktur und reduzierte tägliche Öffnungszeiten zur Folge haben werden. Die Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH plant für den Weihnachtsmarkt verschiedene Flächenvarianten. Die Entscheidung darüber, welche Variante umgesetzt wird, muss unter Berücksichtigung der dann aktuellen Situation kurzfristig getroffen werden.

Zur teilweisen Kompensation wird daher vorgeschlagen, den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr bereits am Donnerstag, den 19. November, zu eröffnen. Hierdurch gewinnen die Schausteller*innen und Standbetreiber*innen drei zusätzliche Tage in der Vorweihnachtszeit, um ihre Einnahmesituation zu verbessern. Die Schließung am Totensonntag, der in diesem Jahr auf den 22. November fällt, bleibt von der Idee der frühzeitigen Öffnung unbenommen.

Das für den Weihnachtsmarkt zuständige Dezernat für Umwelt, Personal und allgemeine Verwaltung weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich hierbei lediglich um eine einmalige Corona-bedingte Entscheidung handelt, die keine Folgewirkungen für die Zukunft beinhaltet.

Damit die Lichterwelt Magdeburg zeitgleich mit dem Weihnachtsmarkt beginnt, soll auch ihr Starttermin auf den 19. November gelegt werden.

Nach der Freigabe der Drucksache durch den Oberbürgermeister heute entscheidet der Stadtrat am 3. September, ob der Magdeburger Weihnachtsmarkt in diesem Jahr früher als in den vergangenen Jahren öffnet.

***

Landeshauptstadt Magdeburg

Büro des Oberbürgermeisters

Team Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Alter Markt 6

39104 Magdeburg