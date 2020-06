Landkreis Bamberg – 18.000 Euro für 36 Büchereien

Erstellt in

Der Landkreis Bamberg trägt dazu bei, der Bevölkerung leistungsfähige Büchereien mit einem aktuellen Medienbestand zu bieten.

Bamberg (BY) – Der Landkreis Bamberg führt die Förderung der Büchereien fort. 36 Einrichtungen erhalten in diesem Jahr zusammen mehr als 18.000 Euro.

Das hat der Kultur- und Sportausschuss des Landkreises am Mittwoch beschlossen. „Wir leisten gerne unseren Beitrag, den Menschen leistungsfähige Büchereien mit einem aktuellen Medienbestand anzubieten“, so Landrat Johann Kalb. Steigende Ausleihzahlen zeigen nach den Worten des Landkreischefs, dass dieses Angebot gut angenommen wird. Er dankte insbesondere den vielen ehrenamtlichen Helfern.

Die 36 Büchereien haben 2019 614.195 Medien ausgeliehen (plus 16.627). Sie konnten die Zahl der Leser auf 19.751 (plus 286) steigern. Dabei ist der St. Michaelsbund für das Gros der Büchereien im Landkreis verantwortlich. Auf ihn entfallen 17.033 Euro des Kreiszuschusses. 1.271 Euro gehen an weitere Träger.

