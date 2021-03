Landkreis Rotenburg (Wümme) (NI) – Aktueller Stand Corona am 29.03.2021: Im Landkreis gibt es seit Freitag 35 neue Corona-Fälle.

Insgesamt wurden bisher 2.879 Fälle gezählt. 2.508 davon sind mittlerweile wieder genesen. Damit gibt es aktuell 292 Infizierte, wovon sich 12 Personen in stationärer Behandlung befinden.

Leider gibt es einen weiteren Todesfall eines Landkreisbewohners im Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung. Ein 93-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Zeven ist am 28.03. in einem Pflegeheim verstorben.

7-Tage-Inzidenz

Die so genannte „7-Tage-Inzidenz“ liegt für das gesamte Kreisgebiet weiterhin bei 101 Neuinfektionen in Bezug auf 100.000 Einwohner (Stand 29.03.2021, 9 Uhr) (Quelle: NLGA).

Landrat Luttmann erklärt dazu: „Vor dem Hintergrund, dass der 7-Tages-Inzidenzwert in den letzten Tagen im Landkreis den Grenzwert 100 konstant nur knapp überschritten hat und die Inzidenz in fast allen Nachbarlandkreisen zumeist deutlich unter 100 liegt, wird der Landkreis die für ein Tätigwerden nach §§ 18 und 18a Nds. Coronaverordnung erforderliche Prognoseentscheidung einer weiteren andauernden Überschreitung dieses Wertes erst am Dienstag, den 30. März treffen. Bei der Entscheidung, ob und welche weiteren Anordnungen erforderlich sind, werden auch die Inzidenzwerte in den 13 Verwaltungseinheiten des Landkreises berücksichtigt werden.“

Geschlecht (Gesamtzahl Fälle)

1.438 Männer (+17)

1.441 Frauen (+18)

Gemeinden (aktuell aktive Fälle)

Stadt Rotenburg (Wümme): 28 Fälle

Stadt Bremervörde: 51 Fälle

Samtgemeinde Geestequelle: 12 Fälle

Gemeinde Gnarrenburg: 21 Fälle

Samtgemeinde Selsingen: 9 Fälle

Stadt Visselhövede: 27 Fälle

Samtgemeinde Sottrum: 6 Fälle

Gemeinde Scheeßel: 16 Fälle

Samtgemeinde Sittensen: 22 Fälle

Samtgemeinde Fintel: 13 Fälle

Samtgemeinde Zeven: 78 Fälle

Samtgemeinde Tarmstedt: 5 Fälle

Samtgemeinde Bothel: 4 Fälle

Alter (Gesamtzahl Fälle)

• Personen 0-9 Jahre: 122 (+4)

• Personen 10-19 Jahre: 256 (+3)

• Personen 20-29 Jahre: 509 (+7)

• Personen 30-39 Jahre: 410 (+8)

• Personen 40-49 Jahre: 403 (+6)

• Personen 50-59 Jahre: 501 (+2)

• Personen 60-69 Jahre: 271 (+2)

• Personen 70-79 Jahre: 177 (+2)

• Personen 80-89 Jahre: 169 (+1)

• Personen 90-99 Jahre: 61

Verstorben (Gesamtzahl Fälle)

79 Personen

Quarantäne (aktueller Stand)

Insgesamt befinden sich zurzeit rund 660 Kontaktpersonen in Quarantäne.

Stand 29.03.2021, 8.30 Uhr

