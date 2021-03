Sieger werden am 12. Juni verkündet.

Dresden (SN) – Am 17. Wettbewerb um den Titel „Schönste Kleingartenanlage“ beteiligten sich 21 Kleingartenvereine.

Nach Prüfung der abgegebenen Antragsunterlagen haben es folgende Kleingartenvereine (KGV) in die Endrunde geschafft:

KGV Am Tummelsbach

KGV Gartenfreunde II

KGV Wilder Mann

KGV Sommerfrische

KGV Gartenfreunde Fortschritt 1

KGV Alte Elbe-Frauensteiner Platz

KGV Alte Elbe

KGV Friebelstraße

KGV Kaitzbachstrand

KGV Am Geberbach

KGV Bühlauer Waldgärten

Detlef Thiel, Amtsleiter des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, als Juryvorsitzender und Frank Hoffmann als Vorsitzender des Stadtverbandes „Dresdner Gartenfreunde“ e. V. wünschen den Endrundenteilnehmern viel Erfolg und sind schon sehr gespannt auf die Präsentationen und Führungen in den Vereinen, die am 27. und 28. Mai 2021 durchgeführt werden.

„Die Vorauswahl, welche Kleingärtnervereine sich für die Begehung Ende Mai qualifiziert haben, fiel uns nicht leicht, denn es gab sehr viele gute Bewerbungen. Leider können nicht alle eingegangenen 21 Bewerbungen berücksichtigt werden. Die elf ausgewählten Bewerber im Stadtgebiet sind jetzt gefordert, die Fachjury davon zu überzeugen, dass ihre Anlage gemeinschaftlich und generationsübergreifend genutzt wird und wie mit dem Wandel Kleingartenwesen umgegangen wird“ so Detlef Thiel.

Bei der Auswahl des Siegervereines und der weiteren Preisträger erwartet die Jury – wie schon in den Vor-jahren – ein „Kopf an Kopf Rennen“, denn Dresden hat eine Vielzahl gut organisierten Kleingartenvereine und schöne Anlagen mit intensiver kleingärtnerischen Nutzung.

Die Verkündung der Sieger findet zum Tag des Gartens am Sonnabend, 12. Juni 2021 statt, bei dem der Siegerverein den Wanderpokal durch Oberbürgermeister Dirk Hilbert überreicht wird. Der Tag des Gartens in Dresden wird traditionell im Siegerverein des Vorjahres stattfinden, in diesem Jahr im KGV „Am Waldrand“ an der Forststraße beziehungsweise Anne-Frank-Straße 15 in 01445 Radebeul.

Hintergrund

Ziel des Wettbewerbes ist es, vorbildliche Kleingartenanlagen zu würdigen beziehungsweise auf den Weg dahin zu unterstützen. Weiterhin soll auf das „Grün“ in unserer Stadt, speziell auf die Kleingartenanlagen aufmerksam gemacht werden. In Dresden werden etwa 23.500 Parzellen von Kleingärtnern im Sinne des Bundeskleingartengesetzes bewirtschaftet. Kleingärten bilden einen Teil der „Grünen Lunge“ im Stadtgebiet und wirken sich positiv auf das Stadtklima aus.

Bewertungskriterien sind unter anderem die öffentliche Zugänglichkeit sowie die Gestaltung und der Pflegezustand der öffentlich nutzbaren Bereiche, die Fachberatung und Einhaltung der Vorgaben des Bundeskleingartengesetzes, die Vielgestaltigkeit des Vereinslebens und der Beitrag der Vereine für das Umfeld sowie die Integration in das gesellschaftliche Leben. Jedes Jahr steht der Wettbewerb unter einem spezifischen Motto, deren Ausgestaltung wiederum zusätzlich in die Gesamtbewertung beim Finalrundgang ins Gewicht fällt. Dieser Wettbewerb steht unter dem Motto „Kleingartenwesen im Wandel – gemeinschaftlich und generationsübergreifend“.

Der Wettbewerbssieger erhält 1.000 Euro Preisgeld und den beliebten Wanderpokal „Flora“. Für den Zweitplatzierten stehen 500 Euro, für den Drittplatzierten 250 Euro bereit. Zusätzlich zu den genannten Prämierungen wird wieder eine Auswertung besonderer Projekte und Aktivitäten der Endrundenteilnehmer erfolgen. Diese können mit drei Sonderpreisen zu je 200 Euro gewürdigt werden.

Ob es 2021 zusätzlich einen Sonderpreis für den schönsten Einzelgarten gibt, wird die Jury während der Begehungen entscheiden.

____________________________________

Landeshauptstadt Dresden

Amt für Presse-, Öffentlichkeitsarbeit und Protokoll