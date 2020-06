Leipzig – Tödlicher Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus an der Scharnhorststraße

Ort: Leipzig (Südvorstadt) – Zeit: 22.06.2020, gegen 06:00 Uhr.

Leipzig (SN) – Am heutigen Tag kurz nach 6:00 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in der Scharnhorststraße informiert. In der 9. Etage kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Wohnung.

Im Ergebnis der ersten Feststellung ist eine Person aus dem Fenster der betreffenden Wohnung gesprungen, welche trotz umgehender medizinischer Versorgung vor Ort verstorben ist.

Die Umstände zum Brand sowie die Identität der Person sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. (pj)

