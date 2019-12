Ludwigshafen – Ein bislang unbekannter Täter klingelte am Mittwoch, den 25.12.2019, um 0:03 Uhr, an einer Wohnungstür in der Dorisstraße in Ludwigshafen.

Nachdem der Täter der Meinung war, dass sich niemand in der Wohnung befand, trat dieser die Tür ein. Als er die wach gewordene Wohnungsinhaberin im Flur antraf, ergriff er die Flucht.

Für sachdienliche Hinweise bittet die Polizei um Mitteilung an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

Polizeipräsidium Rheinpfalz