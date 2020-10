Lübeck – Corona-Aktuell 30.10.2020: VHS Lübeck schränkt Veranstaltungsprogramm ein

Kurse Deutsch als Fremdsprache, IT, Beruf und Soft Skills, Schulabschlusse sowie Grundbildung finden statt.

Lübeck (SH) – Erst am Wochenende wird sich endgültig klären, welche Vorschriften für Volkshochschulen in Schleswig-Holstein ab Montag, 2. November 2020 gelten werden. Gemäß der Einschätzungen, die der Landesverband der Volkshochschulen nach Gesprächen mit den zuständigen Landesministerien teilt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zu Teilschließungen kommen wird, so dass nur bestimmte Angebote weiter stattfinden dürfen.

Die VHS Lübeck, hat sich zunächst für folgende Regelungen entschieden, die ab Montag, 2. November 2020 gelten:

Alle Angebote der Bereiche Deutsch als Fremdsprache, IT, Beruf und Soft Skills, Schulabschlusse sowie Grundbildung finden statt.

Die Angebote aus den Bereichen Gesellschaft, Kultur und Fremdsprachen finden in der Woche vom 2. bis 8. November 2020 mit Ausnahme der Bildungsurlaube nicht statt.

Die Angebote aus dem Bereich Gesund leben finden in der Woche vom 2. bis 8. November 2020 mit Ausnahme der Bildungsurlaube nicht statt.

Wenn möglich, werden entfallene Kurstermine nachgeholt. Die VHS Lübeck wird spätestens Mitte kommender Woche neue Informationen zu den Veranstaltungen veröffentlichen beziehungsweise die Teilnehmer:innen persönlich benachrichtigen

Weitere Informationen sind erhältlich telefonisch unter der VHS-Service-Nummer (0451) 122 4021 oder per E-Mail an vhs@luebeck.de .

