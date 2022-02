Lübeck – Verkehr: Widerrechtliches Parken auf dem Priwall wird unterbunden

Seitenräume auf der Mecklenburger Landstraße werden blockiert.

Lübeck (SH) – In der Mecklenburger Landstraße wurde in dieser Woche mit den Bauarbeiten zur Blockierung der Seitenräume zwischen Wellenschlag und Meeresrauschen durch mit Ketten verbundene Poller begonnen.

Grund für diese Maßnahme ist, dass insbesondere an warmen Sommertagen immer wieder in den Seitenräumen Fahrzeuge teilweise quer zur Fahrbahn parken, so dass sie dann in die Fahrbahn hineinragen. Dadurch kommt es zu Verkehrsgefährdungen, weil oftmals vom fließenden Verkehr nicht rechtzeitigt in die Fahrbahn hineinragende Stoßstangen oder Anhängerkuppeln wahrgenommen werden. Darüber hinaus führt auch das Ausweichen um diese Fahrzeuge herum zu Behinderungen des Verkehrsflusses.

Aus diesen Gründen sieht sich jetzt die Straßenverkehrsbehörde gehalten, das dortige widerrechtliche Parken auch baulich zu unterbinden. Eine Entspannung der Parksituation auf dem Priwall ist im Frühjahr zu erwarten, sobald das neue Parkhaus an der Ecke Dünenweg/Mecklenburger Landstraße fertiggestellt ist. +++

> Veröffentlicht am 25.02.2022 Stadt Lübeck