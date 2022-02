Tübingen – Jetzt anmelden für den Fairen Markt am 30. April

Posted in

Tübingen (BW) – Am Samstag, 30. April 2022, präsentieren große und kleine Unternehmen rund um das Nonnenhaus faire Produkte aus aller Welt.

Unter den Angeboten gibt es Kulinarisches sowie Schmuck, Textilien und Handwerkskunst. Der Markt ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Anbieterinnen und Anbieter von fairen Produkten, die am Markt teilnehmen möchten, können sich ab sofort anmelden. Das gilt auch für Händlerinnen und Händler, die fair gehandelte Produkte ohne offizielles Siegel verkaufen. Für sie gibt es ein zusätzliches Formular, mit dem sie ihre Teilnahme begründen. Das Anmeldeformular kann man per E-Mail an jannika.franke@tuebingen.de oder telefonisch unter 07071 204-2474 anfordern. Anmeldeschluss ist Montag, 7. März 2022.

www.tuebingen.de/fairtrade

