Magdeburg / Sachsen-Anhalt – Coronavirus: Haseloff schreibt Brief an Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte

Magdeburg / Sachsen-Anhalt – Coronavirus: Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff hat in einem Schreiben die Landrätin, die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte in Sachsen-Anhalt über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus und die Maßnahmen der Landesregierung unterrichtet. In Sachsen-Anhalt gibt es seit 10. März 2020 die ersten bestätigten Coronavirus-Fälle. Beim Gesundheitsministerium ist ein Pandemiestab mit einer Geschäftsstelle eingesetzt worden.

„Die Landesregierung stimmt ihr Handeln eng mit der Bundesregierung und allen Experten und Beteiligten des Gesundheitswesens im Land und Bund ab. Dies gilt insbesondere auch für die Gesundheitsämter im Land, denen bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben insbesondere im Vollzug eine zentrale Rolle zukommt. Wichtiges Ziel ist es, den Anstieg der Fallzahlen so zu beeinflussen, dass die Kapazitäten in den Krankenhäusern nicht überfordert werden“, schreibt Haseloff.

Vor diesem Hintergrund appellierte er an die Landräte und Oberbürgermeister der kreisfreien Städte, „die personellen und sächlichen Ressourcen der Gesundheitsämter im Land bedarfsgerecht so weit aufzustocken, dass diese den jeweils aktuellen Entwicklungen entsprechend ihre Arbeit sachgerecht durchführen können und das Fachpersonal von nicht-medizinischen Aufgaben entlastet werden kann. Es bedarf aller Anstrengungen von Politik und Verwaltung, um die aktuellen Herausforderungen gemeinsam bestehen und zum Wohle der Bevölkerung handeln zu können.“

