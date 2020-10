Mainz – 13-Jähriger verursacht mit Fahrzeug des Vaters Verkehrsunfall

Sonntag, 25.10.2020, 00:00 Uhr bis 00:30 Uhr.

Mainz – Ein 13-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag mit dem Fahrzeug seines Vaters einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem in der Moselstraße ein geparktes Auto einer 39-jährigen Frau beschädigt wird.

Der Frau war in der Nacht vom Balkon aus ein eng an ihrem Fahrzeug geparktes Auto aufgefallen, das kurz darauf wieder weg war. Am nächsten Morgen stellt sie am Kotflügel einen frischen Schaden fest. Das in der Nacht beobachtete Auto entdeckt sie in der Nähe – mit einem passenden Lackschaden.

Der Halter des Fahrzeugs, der Vater des 13-jährigen Jungen, kann sich nicht erklären, woher der Schaden kommt und warum das Auto an einer anderen Stelle steht. Erst im Nachgang stellt sich heraus, dass sich der Sohn in der Nacht den Autoschlüssel genommen und den Verkehrsunfall verursacht hat.

Polizeipräsidium Mainz