Mainz – Aktiv älter werden: 5 Seniorenwanderungen im Herbst geplant

Mainz – (ekö) Wenn das Wetter und die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Planungen machen, finden ab 1. September im Rahmen von „aktiv älter werden“ wieder fünf reizvolle Wanderungen für Seniorinnen und Senioren im Mainzer Stadtgebiet statt. Die von der Landeshauptstadt Mainz organisierten, beliebten, kostenlosen Wanderungen für Seniorinnen und Senioren beginnen jeweils um 9:30 Uhr und dauern in der Regel 2,5 Stunden. Nach der Wanderung wird auf eigene Kosten in ein Lokal eingekehrt.

1. Wanderung am 01. September: Von Finthen nach Schwabenheim (Treffpunkt 9.30 Uhr vor dem Hotel Hammer am Bahnhofsplatz 6 / Information: Franz Guschlbauer, Tel. 06131-674794)

10. September: Drei-Brücken-Weg (Treffpunkt 9.30 Uhr vor dem Hotel Hammer am Bahnhofsplatz 6 / Information: Franz Guschlbauer, Tel. 06131-674794)

06. Oktober: Vom Lerchenberg nach Bretzenheim (Treffpunkt 9.30 Uhr vor dem Hotel Hammer am Bahnhofsplatz 6 / Information: Jakob Kling, Tel. 06131-31342 oder 0162-6761333)

03. November: Von Kostheim nach Hochheim (Treffpunkt 9.30 Uhr vor dem Hotel Hammer am Bahnhofsplatz 6 / Information: Jakob Kling, Tel. 06131-31342 oder 0162-6761333)

12. November: von der Neustadt zur Altstadt (Achtung: Start ist um 9:30 Uhr an der Rollschuhbahn am Goetheplatz! / Information: Franz Guschlbauer, Tel. 06131-674794)

Unbedingt mitzubringen ist für alle Wanderungen gutes Schuhwerk, Regenschutz, das nötige Kleingeld für die Fahrt mit dem ÖPNV und die Rast und selbstverständlich ein Mund-Nasen-Schutz.

Wegen der Corona-Einschränkungen ist die Teilnehmerzahl jeweils auf 15 Personen begrenzt. Eine Anmeldung für die einzelnen Wanderungen ist dringend erforderlich unter Tel. 06131-122192 „aktiv älter werden“.

