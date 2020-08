Erstellt in

Speyer – Aufgrund von Kranarbeiten am Gebäude des Finanzamtes muss die Johannesstraße am 07. und 08. September 2020 sowie die Große Greifengasse am 10. und 11. September 2020 jeweils auf Höhe des Finanzamtes für den Verkehr komplett gesperrt werden. Umleitungen werden eingerichtet.

Für Rückfragen steht die Straßenverkehrsbehörde unter der Rufnummer 142938 zur Verfügung.

Stadtverwaltung Speyer

Maximilianstraße 100

67346 Speyer