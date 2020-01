Mainz – Kinderfastnachtsveranstaltung mit Klepperwettbewerb 2020 am Mittwoch, 19. Februar 2020

Erstellt in

Mainz – (lvb) Zum 56. Mal präsentieren das Amt für Jugend und Familie der Landeshauptstadt Mainz in Kooperation mit Kulturplus/Frankfurter Hof und die Mainzer Kleppergarde 1856 e.V. ihre große Kinderfastnachtveranstaltung und den Klepperwettbewerb am Mittwoch, 19. Februar 2020, um 15.11. Uhr im Frankfurter Hof (Augustinerstraße 55, 55116 Mainz).

Mit flotten Tanzeinlagen und viel Musik hat die Mainzer Kleppergarde wieder ein tolles Programm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Dies ist der richtige Rahmen für den Klepperwettbewerb.

Natürlich können auch alle Kinder, die nicht am Klepperwettbewerb teilnehmen, Fastnacht feiern. Wir freuen uns auf originelle bunte Kostüme und originelle Verkleidungen.

Anmeldebögen für diejenigen, die am Wettbewerb teilnehmen möchten, gibt es bei der Mainzer Kleppergarde, beim Amt für Jugend und Familie und als Download auf der Internetseite www.klepperwettbewerb.de

Selbstverständlich gibt es auch tolle Preise zu gewinnen.

NEU in diesem Jahr:

Bei den Gruppenanmeldungen können die Akteure jetzt auch auf ein Musikstück der eigenen Wahl kleppern, also nicht zwingend auf den Klepperbubenmarsch.

Alle Anderen, die „nur“ Fastnacht feiern wollen, sind ohne Anmeldung herzlich willkommen.

Der Eintritt ist frei. Jedes Kind erhält ein Getränk und eine Brezel.

Was ist Kleppern?

Das Kleppern ist ein alter Volksbrauch aus vorchristlicher Zeit. Eine Klepper ist eigentlich nichts anderes als ein Lärminstrument, mit dem man den Winter und die bösen Geister vertreiben wollte. Sie besteht aus zwei Holzblättchen von 12 bis 13 cm Länge und 3,5 bis 4 cm Breite. Beide Blättchen sind an einem Ende etwas eingekerbt, damit man sie beim Aufeinanderschlagen besser in der Hand halten kann. Das Kleppern war vor dem 2. Weltkrieg in Mainz sehr verbreitet, kam aber nach dem Krieg etwas aus der Mode.

Vor über 56 Jahren, bei einer Veranstaltung der Mainzer Kleppergarde, erklärte der damalige Oberbürgermeister Franz Stein, dass die Mainzer Kinder gar nicht mehr kleppern könnten. Dies wollte der damalige Bürgermeister Karl Delorme nicht ohne Widerspruch hinnehmen und rief spontan den ersten Klepperwettbewerb der Mainzer Jugend ins Leben.

Dieser Wettbewerb wird seitdem alljährlich mit großem Erfolg wiederholt. Veranstalter sind das Amt für Jugend und Familie der Landeshauptstadt Mainz, Jugendarbeit und die Mainzer Kleppergarde 1856 e.V.

