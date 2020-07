Mainz – Kranaufbau: Mombacher Straße (Nr. 4) für einen Tag halbseitig gesperrt

Mainz – Verkehr: (rap) In der Mombacher Straße (Höhe Hausummer 4) im Ortsteil Hartenberg-Münchfeld kommt es am Donnerstag, 23.07.2020 ab 7.30 Uhr zu einer halbseitigen Sperrung der Straße.

Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.

Grund der Sperrung ist die Stellung eines Autokrans für den Aufbau eines Baukrans durch die Firma Karrié, Mainz.

