Mainz – ONE BILLION RISING – Tanzen gegen Gewalt – Online von zu Hause

Mainz – (lvb) Auch in diesem Jahr sind am 14. Februar weltweit Frauen und Männer aufgerufen, sich One Billion Rising, der globalen Solidaritätsbewegung für Frauen, anzuschließen und gegen Gewalt an Frauen zu tanzen.

Auch in diesem Jahr macht Corona den Plänen zu einer öffentlichen Tanzaktion in Mainz einen Strich durch die Rechnung. Abschrecken lassen sich die Organisator:innen von One Billion Rising in der Landeshauptstadt davon aber nicht. Sie haben kurzerhand umdisponiert und wie bereits 2021 ein „kontaktarmes“ Onlineformat entwickelt, um auch von Mainz aus Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen.

„Tanzen gegen Gewalt – Online von zuhause“ lautet in diesem Jahr die Devise: Wer will, kann die offizielle Choreographie ab 18 Uhr unter Anleitung von Marina Grün von der Tanzvermittlung von justmainz – Junges Staatstheater Mainz auf der Online-Plattform Zoom einüben. Dort wird dann auch um 19 Uhr mit dem gemeinsamen Tanz zu „Break the Chain“ der Mainzer Beitrag zu der im September 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler initiierten Solidaritätskundgebung über die Bühne gehen.

Somit sind es in diesem Jahr zehn Jahre, dass am 14.Februar eines jeden Jahres weltweit eine Milliarde (US-Zahl: »One Billion«) Frauen und Männer zu Protestkundgebungen, zum Tanzen gegen Gewalt, aufgerufen sind. Nach einer Statistik der Vereinten Nationen erleidet jede dritte Frau auf der Welt mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt. Jede Dritte heißt: eine Milliarde Frauen!

Die Aktion fordert ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen und steht für Freiheit und Gleichstellung. Weitere Informationen und die Anmeldemodalitäten finden Tanzwillige auf der Website des Frauenzentrums unter https://frauenzentrum-mainz.de.

Initiatorinnen der virtuellen Tanzaktion in Mainz sind: Evangelisches Stadtjugendpfarramt, Evangelische Jugend Mainz, Frauenzentrum Mainz, Frauenbüro, Staatstheater Mainz, Arbeitskreis Gewalt an Frauen und Kindern und Mädchenarbeitskreis der Landeshauptstadt Mainz.

Herausgeber:

Stadtverwaltung Mainz

Pressestelle | Kommunikation (Hauptamt)

Sarah Heil, Abteilungsleiterin und Pressesprecherin der Stadt Mainz

Stadthaus ‚Große Bleiche‘ (Große Bleiche 46/Löwenhofstr. 1)

55116 Mainz