Mainz – Vortrag mit Diskussion „Deutsche Herrschaft in Griechenland 1941 bis 1945“ von Prof. Wolfgang Benz in Mainz am Donnerstag, 7. Oktober 2021 um 18.00 Uhr

Prof. Wolfgang Benz zur deutschen Besatzungszeit in Griechenland – Teilnahme kostenlos – Anmeldung nötig.

Mainz – Am Donnerstag, 7. Oktober 2021 um 18.00 Uhr lädt die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz (LpB) zum Vortrag mit Diskussion „Deutsche Herrschaft in Griechenland 1941 bis 1945“ nach Mainz ein.

Prof. Dr. Wolfgang Benz aus Berlin präsentiert in seinem Vortrag im Mainzer Landtag (Platz der Mainzer Republik 1) verschiedene Aspekte der deutschen Besatzungsherrschaft während des Zweiten Weltkrieges in Griechenland.

Eine Anmeldung ist unter info@ns-dokuzentrum-rlp.de bis 6. Oktober nötig. Teilnehmen können Personen nur mit Vorlage einer von der LpB per Email erhaltenen Anmeldebestätigung, mit der die organisatorischen Hinweise mitgeteilt werden. Die Teilnahme ist kostenlos. Gemäß der derzeit gültigen Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz gilt die 2G-Plus-Regel.

Der Vortrag ist eine Kooperation der Landeszentrale mit dem Landtag Rheinland-Pfalz, der Südosteuropa-Gesellschaft, Zweigstelle Mainz und der Deutsch-Griechischen Gesellschaft Wiesbaden/Mainz e.V. und dem Förderverein Projekt Osthofen e.V.

Zum Thema

Themenschwerpunkte des Vortrages sind das Handeln von Wehrmacht und SS in Griechenland in den Besatzungsjahren 1941 bis 1945, Deserteure und Partisanen, der Widerstand und das Leiden der griechischen Bevölkerung, die Besatzungsbehörden und ihre Kriegsverbrechen sowie der Weg Griechenlands in den Bürgerkrieg.

Wolfgang Benz

ist emeritierter Professor für Geschichte und ein international

geschätzter Experte der Vorurteilsforschung. Er leitete an der TU Berlin von 1990 bis 2011 das Zentrum für Antisemitismusforschung. Seit 2002 ist er Vorsitzender des Wissenschaftlichen Fachbeirates zur Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz.

***

Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz

Am Kronberger Hof 6

55116 Mainz