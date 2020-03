Mannheim – Projekt Modellstadt: Budget für eine der Maßnahmen frühzeitig ausgeschöpft

Erstellt in

Mannheim (BW) – Projekt Modellstadt: Neue Buslinien, dichtere Taktung, besondere Konditionen für Jobticket-Abschlüsse und den Luftlinientarif (eTarif) sowie vergünstigte Gelegenheits- und Zeitfahrkarten. Das alles sind Maßnahmen, mit denen die Stadt Mannheim seit Anfang letzten Jahres im Rahmen des vom Bund geförderten Projektes „Modellstadt“ Mannheimerinnen und Mannheimer zum Umstieg auf den ÖPNV mobilisieren will. Ab kommendem Montag, 30. März, wird ein Teil des Angebots nun eingestellt.

„Es freut uns, dass eine Vielzahl an Bürgerinnen und Bürger unsere Angebote wahrnehmen und den ÖPNV seit Beginn des Projektes verstärkt nutzen. Das bestätigt uns darin, dass wir den Bedarf richtig erkannt und empfängerorientierte Maßnahmen entwickelt haben“, bilanziert Erster Bürgermeister und ÖPNV-Dezernent Christian Specht. Er bedauert: „Allerdings führt die hohe Nachfrage dazu, dass das vom Bund für eine der Teilmaßnahmen zur Verfügung gestellte Budget jetzt weitestgehend aufgebraucht ist. Das GreenCity-Ticket, also unsere vergünstigten Gelegenheits- und Zeitfahrkarten, können wir künftig nicht mehr anbieten. Wir hatten uns frühzeitig bemüht, beim Bund eine Folgefinanzierung zu erreichen, doch bislang leider keine verbindliche Zusage erhalten. Diesen Ausfall in Höhe von mehreren Millionen Euro können wir als Stadt Mannheim nicht ersetzen.“

Alle bereits erworbenen Fahrausweise bleiben bis zum 31. Dezember 2020 gültig und können bis dahin genutzt werden. Bereits bestehende Jahreskartenabonnements laufen ebenfalls regulär weiter.

Förderung von eTarif und Jobticket wird fortgesetzt

Der eTarif, der mittels App kilometergenau exakt die zurückgelegte Luftlinie zwischen Start und Ziel berechnet, wird im Zuge des Modellstadt-Projekts weiterhin gefördert. Für Fahrten innerhalb von Mannheim und Ludwigshafen gilt weiterhin der ermäßigte Grundpreis.

Auch die Förderung der Arbeitgeber, die sich im Rahmen des Projekts für den Abschluss eines Jobticket-Angebots entschieden haben, hat weiterhin Bestand.

Mit über 13 Mio. Euro Volumen handelte es sich bei den GreenCity-Gelgenheits- und Zeitfahrscheinen um die finanziell aufwendigste Maßnahme des Projekts. Gleichzeitig wurden bei nicht geförderten Tickets Rückgänge verzeichnet, wie beispielsweise bei Tageskarten, dem Quadrate-Ticket und Wochenkarten um bis zu 28 %, bei Monatskarten um 16 %. Es handelt sich hier also um ein Angebot mit hohen Streuverlusten, das zu teuer ist in Relation zur Wirkung. Der Erfolg ist demnach letztlich geringer als bei den anderen Modellstadt-Maßnahmen, so dass eine Fortfinanzierung durch die Stadt hier nicht effektiv wäre.

Angebotsverbesserung als erfolgreichste Maßnahme

Seit Beginn der Modellstadtmaßnahmen ist in Mannheim im Schnitt ein Fahrgastzuwachs von gut 5 % zu verzeichnen. Insbesondere die Angebotsverbesserungen, die im Zuge des Projekts realisiert wurden, zeigen Erfolge. Auf den Buslinien 45/50 gibt es durch die Taktverbesserung 25 % mehr Fahrgäste. Die Nutzung des Jobtickets stieg um 22 %. Die Anzahl der Unternehmen, die ein Jobticket anbieten, stieg um 146. Damit profitieren zusätzlich 2400 Beschäftigte von dieser Möglichkeit, darunter auch viele kleine und mittelständische Unternehmen. Erste aktuelle Zahlen deuten darauf hin, dass der Anstieg der Jobticket-Nutzerinnen und -Nutzer zwischenzeitig sogar noch stärker gewachsen ist.

Auch die Feinstaubbelastung der Luft hat sich reduziert. Die Ergebnisse für das Jahr 2019 liegen bei 42 µg/m³ und sind damit im Vergleich zum Jahresmittelwert 2018 um 5 µg/m³ gesunken.

Wie viele Autofahrer tatsächlich auf den ÖPNV umgestiegen sind, wird die wissenschaftliche Evaluation ergeben, die der Bund federführend durchführt. Alle oben aufgeführten Angaben beziehen sich auf den Zeitraum vor Auftreten des Corona-Virus. Aufgrund der jetzigen Entwicklungen können die Maßnahmen derzeit nicht mehr bewertet werden. Auch die für März geplante Befragung der Fahrgäste wurde aufgrund des Corona-Virus gestoppt.

Stadt Mannheim