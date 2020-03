Mannheim – Umwelt: Putz‘ Deine Stadt raus 2020! Schnell noch zur Reinigungswoche anmelden!

Mannheim (BW) – Umwelt: Der Countdown läuft! Die 17. Mannheimer Reinigungswoche startet in Kürze. Die Mannheimer Bevölkerung ist aufgerufen, beim gemeinsamen Frühjahrsputz mitzumachen, damit sich die Stadt zur Eröffnung der Freiluftsaison von ihrer besten Seite präsentiert. Anmeldungen zur Aktionswoche unter dem Motto „Putz‘ Deine Stadt raus!“, die vom 21. bis 28. März 2020 stattfindet, werden gerne noch entgegengenommen.

Bis zu 10.000 Menschen, darunter zahlreiche Schulen, Kindergärten, Vereine und Jugendhäuser, nehmen regelmäßig an der jährlich stattfindenden Reinigungswoche teil. Neue Gruppen und Privatpersonen sind herzlich willkommen, sich in diesem Jahr anzuschließen. „Engagieren sie sich! Unterstützen Sie die Stadtreinigung und setzen Sie sich aktiv für die Sauberkeit in Mannheim, für Abfallvermeidung und Umweltschutz ein“, richtet sich Bürgermeisterin Felicitas Kubala an die Bürgerschaft.

Jetzt noch teilnehmen

Die Teilnahme ist ganz einfach: Interessierte melden sich unter der Telefonnummer 293-7004 oder über das Formular im Internet unter www.mannheim.de/rausputzen an. Hier gibt es auch weitergehende Informationen. Alle Aktiven können ein Gebiet vorschlagen, in dem sie putzen wollen. Abfallsäcke, Greifzangen und Handschuhe stellt der Stadtraumservice Mannheim über die Bürgerdienste kostenlos zur Verfügung. Und schon kann‘s losgehen.

Mitmachen lohnt sich. Auch in diesem Jahr ist die Reinigungswoche mit einem Wettbewerb in den Kategorien Kindertageseinrichtungen, Schulen, Jugendhäuser, Vereine und Stadtteile verbunden. Unter allen teilnehmenden Gruppen werden attraktive Geldpreise verlost. Der erste Preis in den Kategorien Kindergärten, Schulen, Vereine und Stadtteile beträgt jeweils 400 Euro, der zweite Preis 300 Euro, der dritte Preis 200 Euro, gefolgt von 100 Euro und 50 Euro. Unter allen teilnehmenden Jugendhäusern wird ein Sonderpreis von 400 Euro ausgelost. Auf der gemeinsamen Abschlussveranstaltung mit buntem Rahmenprogramm am 22. April können alle, die bei der Putzwoche mitgemacht haben, zusätzlich wertvolle Sachpreise gewinnen.

***

Stadt Mannheim