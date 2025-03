Ratgeber: So bewahrst du dein Lebenswerk – 10 Schritte für eine gute Vorsorge

Posted in

So bewahrst du dein Lebenswerk: Ein praktischer Leitfaden von Holger Korsten für alle, die ihr Vermächtnis sichern möchten.

Was bleibt von uns, wenn wir eines Tages nicht mehr da sind? Diese Frage stellen sich viele Menschen irgendwann im Laufe ihres Lebens – besonders dann, wenn sie etwas aufgebaut haben, das ihnen am Herzen liegt: ein Unternehmen, eine Webseite, ein kreatives Projekt, ein soziales Engagement oder ein ideelles Lebenswerk.

Doch so bedeutsam diese Werke auch sind – ohne frühzeitige Planung kann alles verloren gehen, wenn niemand weiß, wie es weitergeführt werden soll. Damit genau das nicht passiert, habe ich – als Ergänzung zum Artikel „Was bleibt, wenn wir gehen?“ – einen praxisnahen Ratgeber erstellt, der dir hilft, dein Lebenswerk nachhaltig zu sichern.

Hier findest du 10 konkrete Schritte, mit denen du schon heute den Grundstein dafür legen kannst, dass deine Werte, Projekte und Spuren nicht einfach verschwinden – sondern weiterleben.

1. Dokumentiere dein Lebenswerk

Viele Lebenswerke sind das Ergebnis von Jahren oder Jahrzehnten harter Arbeit. Doch wenn niemand genau weiß, wie alles funktioniert, kann es schnell verloren gehen.

➡ Lösung: Halte deine wichtigsten Prozesse, Ideen und Abläufe in einem strukturierten Dokument fest.

✅ Das sollte enthalten sein:

Eine Übersicht deiner Projekte (z. B. Webseiten, Bücher, Musik, Unternehmungen)

Passwörter und Zugangsdaten (verschlüsselt oder in einem sicheren Passwort-Manager)

Wichtige Geschäftskontakte oder Ansprechpartner

Deine Wünsche für die Zukunft deines Lebenswerks

💡 Tipp: Erstelle regelmäßig Backups deiner wichtigsten Inhalte – offline und in einer sicheren Cloud.

2. Bestimme eine Vertrauensperson oder Nachfolge

Wer soll sich um dein Lebenswerk kümmern, wenn du es nicht mehr kannst?

➡ Lösung: Überlege dir rechtzeitig eine Vertrauensperson oder ein Team, das dein Werk weiterführen oder verwalten kann.

Diese Person sollte: ✅ Zugang zu deinen wichtigsten Daten haben

✅ Deine Werte und Visionen verstehen

✅ Bereit sein, dein Werk würdevoll fortzuführen

💡 Tipp: Falls du keine direkte Nachfolge hast, kannst du dein Werk auch einer Stiftung, einem Verein oder einer öffentlichen Einrichtung überlassen.

3. Erstelle ein digitales Testament

In unserer digitalen Welt gibt es unzählige Online-Konten, Webseiten, Social-Media-Profile und digitale Assets. Doch wer kümmert sich um sie nach deinem Tod?

➡ Lösung: Erstelle eine digitale Nachlassregelung, in der du festlegst:

✅ Wer deine Webseiten oder Social-Media-Konten verwalten soll

✅ Was mit deinen digitalen Inhalten passiert (z. B. Artikel, Musik, Fotos, Videos)

✅ Welche Daten gelöscht oder archiviert werden sollen

💡 Tipp: Manche Plattformen (wie Facebook oder Google) bieten Nachlassfunktionen, mit denen du einen Erben festlegen kannst.

4. Sichere deine Inhalte und Projekte langfristig

Viele Lebenswerke verschwinden, weil niemand Zugang zu den Daten hat oder weil keine regelmäßigen Backups existieren.

➡ Lösung: Speichere deine Inhalte an mindestens drei Orten:

✅ Lokale Festplatte (z. B. externe SSD oder NAS-System)

✅ Cloud-Dienst mit hoher Datensicherheit (z. B. Google Drive, Dropbox, Nextcloud)

✅ Physische Kopie (bei wichtigen Dokumenten oder Werken)

💡 Tipp: Falls du Webseiten besitzt, sichere regelmäßig eine vollständige Kopie (Datenbank & Dateien) und hinterlege eine Anleitung zur Wiederherstellung.

5. Übertrage Rechte und Nutzungsfreigaben

Wenn dein Werk weiterleben soll, müssen die rechtlichen Grundlagen klar geregelt sein.

➡ Lösung: Kläre frühzeitig die Urheberrechte, Nutzungsrechte und Verwertungsmöglichkeiten.

✅ Erstelle eine Lizenzvereinbarung für deine Werke

✅ Lege fest, wer sie nach deinem Tod nutzen darf

✅ Falls du möchtest, kannst du sie gemeinfrei stellen (z. B. als Open Source oder unter Creative Commons)

💡 Tipp: Falls du Musik, Bücher oder Kunstwerke geschaffen hast, kannst du Rechte bei GEMA, VG Wort oder ähnlichen Institutionen verwalten lassen.

6. Baue dein Netzwerk mit ein

Dein Werk lebt auch durch die Menschen, die dich kannten.

➡ Lösung: Teile dein Wissen und deine Vision mit deinem Netzwerk – so können Freunde, Kollegen oder Follower deine Arbeit weitertragen.

✅ Sprich mit engen Vertrauten über deine Vorstellungen

✅ Binde deine Community aktiv ein

✅ Veröffentliche deine Gedanken oder Memoiren, um deine Werte weiterzugeben

💡 Tipp: Ein starkes Netzwerk kann auch nach deinem Tod dafür sorgen, dass dein Werk nicht vergessen wird.

7. Notfallpläne hinterlegen

Was passiert, wenn du plötzlich ausfällst?

➡ Lösung: Erstelle eine Checkliste mit Anweisungen für den Ernstfall.

✅ Eine Übersicht, was kurzfristig erledigt werden muss (z. B. Hosting-Verlängerungen)

✅ Wichtige Ansprechpersonen, die informiert werden sollen

✅ Zugangsberechtigungen für Vertrauenspersonen

💡 Tipp: Hinterlege diesen Plan bei einer Person deines Vertrauens oder in einem digitalen Tresor.

8. Plane eine schrittweise Übergabe

Nicht immer muss dein Werk erst nach deinem Tod weitergegeben werden.

➡ Lösung: Falls möglich, kannst du eine schrittweise Übergabe planen, indem du nach und nach Aufgaben abgibst.

✅ Suche gezielt Menschen, die sich für dein Projekt begeistern

✅ Bilde sie ein, während du noch da bist

✅ So bleibt dein Lebenswerk lebendig und wächst mit neuen Ideen

💡 Tipp: Dies ist besonders wichtig für Unternehmen, Online-Projekte oder gemeinnützige Initiativen.

9. Nutze öffentliche Plattformen oder Stiftungen

Falls du kein persönliches Netzwerk für dein Lebenswerk hast, gibt es andere Möglichkeiten.

➡ Lösung: Überlasse deine Werke z. B.:

✅ Einer Stiftung oder einem Archiv, das deine Arbeit bewahrt

✅ Einer Universität oder öffentlichen Einrichtung, die sich um dein Werk kümmert

✅ Einer Online-Community, die deine Inhalte fortführt

💡 Tipp: Open-Source-Projekte oder digitale Bibliotheken sind oft bereit, wertvolle Inhalte zu archivieren.

10. Sprich offen über dein Vermächtnis

Viele Menschen vermeiden das Thema – doch es ist wichtig, sich frühzeitig Gedanken zu machen.

➡ Lösung: Sprich mit Familie, Freunden oder Vertrauten darüber, was dir wichtig ist.

✅ Welche Werte möchtest du hinterlassen?

✅ Was soll mit deinen Werken geschehen?

✅ Wer soll sich darum kümmern?

💡 Tipp: Dein Lebenswerk ist wertvoll – es verdient es, bewahrt zu werden.

Fazit: Dein Lebenswerk kann weiterleben

Es ist nie zu früh, um darüber nachzudenken, was mit deinen Projekten, Ideen und Werken passiert, wenn du einmal nicht mehr da bist. Mit guter Planung kannst du sicherstellen, dass dein Lebenswerk nicht verloren geht, sondern weiterbesteht – und vielleicht sogar neue Menschen inspiriert.

✨ Jetzt ist der beste Moment, um vorzusorgen (hk).