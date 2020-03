Mainz – Jetzt druckfrisch erhältlich: Das neue mainzMagazin

Erstellt in

Aktuelles mainzMagazin hält viele Themen rund um Mainz sowie Termine und Veranstaltungstipps bereit.

Mainz – (rap). Ob Open Ohr, Johannisnacht, Mainz lebt auf seinen Plätzen, Krempelmarkt, Museumsnacht oder Summer in the City – im mainzMagazin gibt es die Mainzer Veranstaltungshöhepunkte zum Vormerken und Nachschlagen. Ein umfangreicher Ausblick auf viele weitere Termine in der ersten Jahreshälfte darf dabei natürlich nicht fehlen. Zudem gibt es im mainzMagazin, herausgegeben vom Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt, Interessantes aus der Mainzer Gastronomie- und Einkaufsszene zu entdecken.

Leserinnen und Leser erhalten zugleich Einblicke in das aktuelle Stadtgeschehen. Ein Portrait des Mainzer Zollhafens informiert über den neuesten Stand des stetig wachsenden Stadtquartiers. Ein Blick auf Vergangenheit und Zukunft zeigt den Wandel des Areals am Flussufer.

Barrierefreiheit ist in Mainz ein wichtiges Thema. Dass Mainz für alle erlebbar ist, zeigen die vielfältigen Angebote zur Barrierefreiheit, die in der aktuellen Ausgabe vorgestellt werden. Darüber hinaus lädt ein Stadtspaziergang Mainzerinnen und Mainzer und insbesondere Mainz-Gäste dazu ein, die Innenstadt und Stadtgeschichte zu entdecken.

Weinfreunde können sich freuen, über die aktuellen Best Of Wine Tourism Award-Gewinner zu lesen. Als Mitglied der Great Wine Capitals prämiert Mainz gemeinsam mit der Region Rheinhessen Betriebe für ihre weintouristischen Angebote. In dieser Ausgabe werden die sieben Gewinner-Betriebe 2020 vorgestellt.

Das mainzMAGAZIN ist ab sofort in den beiden Stadthäusern sowie in den Tourist Service Centern erhältlich.

Als Download ist das Magazin unter www.mainz.de/mainzmagazin abrufbar.

