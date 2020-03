Mannheim – Verkehr: Wartungsarbeiten an Ampelanlagen in der Feudenheimer Straße

Mannheim (BW) – Verkehr: Alle zwei Jahre finden, gemäß den gängigen Vorschriften, wiederkehrende Wartungsarbeiten an Ampelanlagen statt.

Am Dienstag, 17. März, und am Dienstag, 31. März, finden die nächsten Wartungsarbeiten an den Ampelanlagen „Feudenheimer Straße / Zufahrt Neckarbrücke“ und „Feudenheimer Straße / Am Aubuckel“ statt.

Hierbei werden die Lichtsignalanlagen auf Funktionstüchtigkeit geprüft. Im Rahmen dieser erweiterten Prüfungen ist es erforderlich, die Anlagen teilweise auszuschalten. Dies dauert je nach Steuergerätetyp unterschiedlich lange. Mit Polizei, Verkehrsbehörde und RNV wurde eine Liste der Anlagen abgestimmt, bei denen aufgrund von Steuergerätetyp und örtlichem Verkehrsaufkommen weitere absichernde Maßnahmen zu treffen sind. So werden an diesen beiden Anlagen die Absicherungen jeweils für voraussichtlich rund fünf Stunden erforderlich sein.

„Feudenheimer Straße / Zufahrt Neckarbrücke“

Am Dienstag, 17. März, starten die Arbeiten um 9 Uhr. Die Anlage wird ab 9:30 Uhr für 2-3 Stunden außer Betrieb sein. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sind Wegnahmen von Fahrspuren und somit Einschränkungen des Individualverkehrs in diesem Kreuzungsbereich erforderlich. Fahrbeziehungen entfallen keine.

„Feudenheimer Straße / Am Aubuckel“

Weitere Wartungsarbeiten finden am Dienstag, 31. März, um 9.00 Uhr, an der Ampel „Feudenheimer Straße / Am Aubuckel“ statt. Hier wird die Ampelanlage ab ca. 10:00 Uhr für rund drei Stunden außer Betrieb genommen. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit sind ebenfalls Wegnahmen von Fahrspuren und somit Einschränkungen des Individualverkehrs in diesem Kreuzungsbereich erforderlich. Fahrbeziehungen entfallen keine.

Stadt Mannheim