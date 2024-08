Maschseefest 2024 in Hannover: „19 Tage Rock ’n‘ Roll“

Posted in

Maschseefest 2024 Hannover(ots) – An diesem Mittwoch hat in Hannover das Maschseefest 2024 begonnen. Über 19 Tage, vom 31. Juli bis zum 18. August, bietet Deutschlands größtes Seefest und zugleich Niedersachsens größtes Straßenfest internationale Gastronomie, ein umfangreiches Bühnen- und Musikprogramm mit mehr als 200 Acts sowie zahlreiche Angebote für Kinder und Familien. Mit diesem maritimen Fest mitten in Niedersachsens Landeshauptstadt verlängern sich die Sommerferien um zweieinhalb Wochen. Zu Hannovers Sommer-Highlight werden rund zwei Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet.

Eröffnet wurde das 37. Maschseefest bei bester Stimmung und mit sommerlichen 27 Grad. Um 17.55 Uhr durchschnitten Gastgeber Hans Nolte, Geschäftsführer der Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG), und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay vor den Augen zahlreicher Gäste, umringt von farbenfrohen Stelzenläufern, Akrobaten und Musikern, symbolisch das blaue Eröffnungsband.

„Das Maschseefest ist Rock ’n‘ Roll. Es ist ein unverzichtbarer Teil von Hannover. Zweifellos zählt das größte Seefest Deutschlands zu den absoluten Höhepunkten in unserem Veranstaltungskalender. Seine Attraktivität und Anziehungskraft bleibt auch im 37. Veranstaltungsjahr ungebrochen. Für 2024 wurde wieder ein reichhaltiges und vielfältiges Programm zusammengestellt, das für alle Gäste etwas bereithält. Wir Hannoveraner und Hannoveranerinnen und Tausende Gäste von außerhalb freuen sich auf die große Seeparty“, sagt Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay.

Hans Nolte ergänzt: „Die Wetterprognose sieht bisher gut aus und Hannover hat Lust, zu feiern. Das stimmt uns nach den Wetterkapriolen im vergangenen Jahr optimistisch, dass die kommenden 19 Tage Maschseefest wieder ein voller Erfolg werden. Wir sind stolz darauf, dass nicht nur ganz Deutschland auf das Foodfestival mit großem Open-Air-Showprogramm am See blickt, sondern dass wir längst auch bei unseren internationalen Gästen Maßstäbe in der Fest-Kultur gesetzt haben.“

Das kulinarische Angebot ist eines der Highlights des Fests und macht der Auszeichnung von Gourmet-Experten alle Ehre – das Maschseefest in Hannover wurde von dem internationalen Reiseportal „Big 7 Travel“ 2022 auf Platz 9 der besten Sommerfestivals für Genießer gewählt. Internationale Gastronomie – von orientalisch über mexikanisch, asiatisch, skandinavisch bis hanseatisch – exklusiv, exotisch, gutbürgerlich und „auf die Hand“ – die Vielfalt an Gaumenfreuden ist auf Hannovers Seefest schier unermesslich. Mehr Informationen rund um das Maschseefest sowie alle Programm-Highlights finden Sie unter .