POL-STD: Großfeuer in Wischhafen, Hollerdeich – 160 Feuerwehrleute im Einsatz

Großfeuer in Wischhafen, Stade (ots) – Am heutigen späten Nachmittag wurde der Feuerwehr und der Polizei gegen 17:25 h der Brand eines Strohlagers auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Wischhafen in der Straße Hollerdeich gemeldet.

Zwei Angestellte hatten auf dem Hof die Tiere versorgt und beim Verlassen des Stalls dann Rauchentwicklung aus der ca. 20 x 50 Meter großen Scheune entdeckt.

Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Ortswehren Wischhafen, Freiburg, Oederquart, Krummendeich, Hüll und Dornbusch wurden durch die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle zum Brandort entsandt. Unterstützt wurden die Löscharbeiten von der Drehleiter des 2. Zuges der Feuerwehr Stade. Insgesamt wurde so ca. 160 Feuerwehrleute eingesetzt.

Als die ersten Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Schon aus kilometerweiter Entfernung war die Rauchsäule zu erkennen.

Durch das Eingreifen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindert werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an.

Der durch das Feuer angerichtete Sachschaden wird zunächst auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Polizeibeamte aus Drochtersen und Tatortermittler aus Stade haben noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandermittler der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den nächsten Tagen anlaufen werden.

Derzeit ist die Brandursache noch ungeklärt.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, der vorsorglich mit eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen.