Neu-Ulm – Stadt informiert über Entwicklung des Hotel Meinl-Standorts am Mittwoch, 22. Dezember

Neu-Ulm – Stadt informiert: Die Stadtverwaltung lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 22. Dezember zu einer Online-Bürgerinformation zur geplanten Entwicklung des Standortes ehemaliges Hotel Meinl in Reutti ein.

Der Verwaltung liegen aktuell Pläne für einen Um- und Anbau sowie eine Umnutzung des Bestandsgebäudes vor. „Wegen der exponierten Lage am Ortsrand ist bei der Entwicklung des Standorts eine besondere Sensibilität gefragt. Mir ist es wichtig, die Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsfindung einzubeziehen und auch ihre Meinung zu hören“ sagt Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Die Stadtverwaltung prüft derzeit, ob und in welchem Maße eine Erweiterung des Bestandsgebäudes möglich und vertretbar ist. In der digitalen Bürgerinfo wird die Stadtverwaltung auch den Standort und die Erschließung für die neue Kindertagesstätte im Zentrum vorstellen.

Beginn ist um 16.30 Uhr. Interessierte können sich ab sofort per Mail an stadtplanung@neu-ulm.de für die Bürgerinformation anmelden. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 21. Dezember. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund technischer Vorgaben begrenzt. Bei Bedarf wird die Verwaltung im Januar eine zweite Veranstaltung anbieten.

