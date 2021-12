Bamberg – Landrat: „Katastrophenschutz neu denken“

Landrat Kalb informiert den Kreisausschuss, dass ein Gesamtkonzept Katastrophenschutz erstellt wird.

Bamberg – Der Landkreis Bamberg stößt ein Gesamtkonzept Katastrophenschutz an.

Darüber informierte Landrat Johann Kalb den Kreisausschuss. „Wir müssen den Katastrophenschutz auch für das Bamberger Land neu denken“, hatte Landrat Johann Kalb im Oktober bereits alle Bürgermeister im Kreis bei einer zweitägigen Klausurtagung mit dem Thema befasst.

„Die Erkenntnisse aus der Pandemie und aus aktuellen Großschadensereignissen müssen in ein Gesamtkonzept einfließen, wie der Katastrophenschutz künftig aufgestellt werden muss“, gab der Landkreischef das Ziel vor.

Ein neues Feuerwehrzentrum ist bereits auf den Weg gebracht. Der Rettungszweckverband Bamberg-Forchheim ist in die Planungen für eine neue Rettungsleitstelle in Buttenheim eingestiegen. Landrat Kalb: „All diese Überlegungen müssen vernetzt in ein Gesamtkonzept Katastrophenschutz einfließen.“

Landratsamt Bamberg