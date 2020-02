Oberpfalz – Unwetter „Sabine“ – Polizeiliches Einsatzaufkommen bis 08.00 Uhr

Erstellt in

OBERPFALZ (BY) – Das Sturmtief „Sabine“ betrifft seit gestern nahezu ganz Deutschland. Die Polizei in der Oberpfalz registriert seit Montag, 10. Februar 2020, 3.00 Uhr, vermehrt unwetterbezogene Einsätze. Deren Anzahl hält sich jedoch bisher eher in überschaubaren Grenzen.

Konkret kam es zwischen 3.00 Uhr und 8.00 Uhr zu 31 Polizeieinsätzen in der gesamten Oberpfalz. Die meisten Einsätze bildeten Verkehrsbehinderungen durch umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste (20).

Insgesamt wurden bis 8.00 Uhr acht wetterbezogene Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen jedoch glücklicherweise niemand verletzt wurde.

In Thonhausen im Landkreis Amberg-Sulzbach wurde gegen 07.39 Uhr ein abgedecktes Dach eines Pferdestalls gemeldet. Derzeit läuft dort noch ein Einsatz der Feuerwehr.

Verletzte Personen durch unmittelbaren Unwettereinfluss wurden bisher nicht bekannt.

Die meisten Polizeieinsätze wurden bislang im Landkreis Regensburg registriert.

Derzeit ist eher eine steigende Tendenz der Einsatzzahlen zu beobachten

***

Polizei Oberpfalz