Peter Zwegat ist tot – Die RTL-Legende ist plötzlich und unerwartet am 09. August 2024 im Alter von 74 Jahren verstorben

Peter Zwegat ist tot – Peter Zwegat, bekannt als TV-Schuldnerberater und Moderator der RTL-Sendung Raus aus den Schulden, ist im August 2024 im Alter von 74 Jahren verstorben. Zwegat erlangte durch seine empathische und direkte Herangehensweise bei der Unterstützung von Menschen in finanziellen Notlagen große Beliebtheit. Zwischen 2007 und 2015 half er in seiner Sendung zahlreichen Menschen, ihre Schulden zu bewältigen, und wurde so zu einer prägenden Figur im deutschen Fernsehen.

Geboren am 22. Februar 1950 in Berlin, war Zwegat Diplom-Sozialpädagoge und arbeitete lange Zeit als Schuldnerberater, bevor er im Fernsehen eine breite Bekanntheit erlangte. Besonders durch seine ruhige und sachliche Art konnte er vielen Menschen Mut machen, ihre finanziellen Probleme anzugehen. Nach dem Ende seiner TV-Karriere lebte er zurückgezogen und trat nur noch selten in der Öffentlichkeit auf. Sein letzter großer Auftritt fand 2019 in einer Sonderausgabe seiner Show statt, bei der Fans über seinen angeschlagenen Gesundheitszustand spekulierten.

Zwegat war jahrelang starker Raucher, gab dieses Laster jedoch vor vielen Jahren auf. In den letzten Jahren seines Lebens lebte er ruhig mit seiner langjährigen Partnerin Liane Scholze. Neben seiner TV-Arbeit engagierte er sich auch als Autor und veröffentlichte Bücher über Schuldenbewältigung und sein Leben.

Zwegats Tod kam für viele überraschend, da er sich zuletzt aus dem öffentlichen Leben weitgehend zurückgezogen hatte. RTL ehrte ihn am 30. September 2024 mit einem Special und zeigte ausgewählte Folgen seiner erfolgreichen Serie.

Das gesamte Team des Mittelrhein Tageblatts ist in Gedanken bei der Familie von Peter Zwegat. Wir sprechen ihnen unser tiefstes Mitgefühl aus und wünschen in dieser schweren Zeit viel Kraft. (hk)