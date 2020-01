Pirmasens – Volkshochschule berät am 22. Januar kostenlos zu EDV-Kursen

Erstellt in

Pirmasens – Word, Excel, Internet und Outlook – das sind nur einige Beispiele aus dem vielfältigen EDV-Programm der Pirmasenser Volkshochschule.

Interessierte, die nicht wissen, welcher der vielen angebotenen Kurse für sie der richtige ist, können sich vorab bei der VHS informieren und kompetent beraten lassen. Am Mittwoch, 22. Januar 2020, findet zwischen 17 und 19 Uhr in der VHS eine individuelle und kostenlose EDV-Beratung statt.

Dieser Infotermin richtet sich an Neueinsteiger, wie auch an Personen mit Vorkenntnissen, die diese vertiefen oder sich in bestimmten Programmen einarbeiten möchten. Die EDV-Beratung ist unverbindlich und kostenlos.

Weitere Auskünfte im Sekretariat der Volkshochschule Pirmasens, Hans-Sachs-Straße, 2. Telefon: 06331/213647, E-Mail: volkshochschule@pirmasens.de.

