Erstellt in

Pirmasens – Aktueller Hinweis: Der Wertstoffhof Ohmbach bleibt am Samstag, 19. September 2020, geschlossen. Am Montag, 21. September, ist die Einrichtung in der Straße „Am Innweg“ regulär von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Bei allgemeinen Fragen rund um das Thema Entsorgung, aber auch bei speziellen Fragen zum Thema Grünschnitt, steht die Abfallberatung des Wirtschafts- und Servicebetriebs der Stadt Pirmasens (WSP) gerne zur Verfügung. Telefon: 06331/84-2490.

***

Stadt Pirmasens