POL-AC: Verkehrsunfall Römerstraße in Aachen mit einer Schwerverletzten und größeren Staus

Aachen (ots) – Verkehrsunfall Römerstraße in Aachen: Am heutigen Dienstag (28.05.2024) kam es gegen 16:00 Uhr auf der Römerstraße zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Eine 24jährige Frau aus Kleve stieß, zwischen der Vereinsstraße und dem Bahnhofsvorplatz, mit einem Linienbus zusammen, als sie die Fahrbahn überqueren wollte. Sie wurde dabei so schwer verletzt, dass Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Auch ein Zeuge erlitt einen Schock und auch er wurde medizinisch betreut.

Zur Klärung der genaueren Umstände wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Aachener Polizei herangezogen. Hierbei kam auch eine Drohne zum Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Römerstraße bis 18:45 Uhr gesperrt werden. Im Berufsverkehr kam es daher zu erheblichen Stauungen. (And.)