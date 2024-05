FW-HB: Dach Brand von Mehrfamilienhaus in der Karl-Grunert-Straße in Bremen Kattenturm

Posted in

Bremen-Kattenturm (ots) – In der Karl-Grunert-Straße entstand am Dienstagnachmittag, 28.05.2024, ein Feuer im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses. Fünf Personen mussten vom Rettungsdienst versorgt werden, eine Person kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Gegen 15:45 Uhr erreichten die ersten Notrufe die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Die alarmierten Einsatzkräfte entdeckten bereits auf Anfahrt die starke Rauchentwicklung. Vor Ort drang dichter Rauch aus dem Dach eines fünfgeschossigen Wohngebäudes, Flammen waren deutlich sichtbar.

Die Einsatzkräfte gingen unmittelbar zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Zeitgleich wurde eine Drehleiter für Löschmaßnahmen in Stellung gebracht.

Mehrere Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, letztlich musste eine Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportieren.

Während die Brandbekämpfung im Dachbereich lief, kontrollierten weitere Einsatzkräfte die Nachbargebäude.

Knapp eine Stunde nach dem ersten Notruf meldete der Einsatzleiter „Feuer unter Kontrolle“. Es folgten gezielte und aufwändige Nachlöscharbeiten im Bereich der Zwischendecken. Währenddessen liefen bereits Maßnahmen der Einsatzhygiene und -logistik.

Einige Zeit später konnten die Kräfte den Einsatz schließlich beenden. „Feuer aus!“

Im Einsatz: unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 4 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Arsten, Einsatzmittel des stadtbremischen Rettungsdienstes, Einsatzleitdienst und Organisatorischer Leiter Rettungsdienst.