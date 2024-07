POL-EL: Unfall Hardinghauser Straße in Uelsen: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verstorben

Posted in

Unfall Hardinghauser Straße in Uelsen (ots) – Am Mittwochnachmittag kam es auf der Hardinghauser Straße in Uelsen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 88-Jähriger war gegen 15.17 Uhr auf seinem Roller unterwegs und beabsichtigte von einem Feldweg kommend die Hardinghauser Straße zu überqueren. Dabei übersah er den VW einer 60-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollerfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2650 Euro.