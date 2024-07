POL-GE: Schwerer Verkehrsunfall Ulfkotter Straße in Scholven – Motorradfahrer verstorben

Verkehrsunfall Ulfkotter Straße in Scholven, Gelsenkirchen (ots) – Auf der Ulfkotter Straße kam es am Mittwochabend, 24. Juli 2024, zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 44-jähriger Gelsenkirchener seinen Verletzungen erlag.

Der Motorradfahrer befuhr gegen 17.30 Uhr die Ulfkotter Straße in Richtung Gelsenkirchen. Nach aktuellem Ermittlungsstand touchierte er bei einem Überholvorgang das Fahrzeugheck eines vor ihm fahrenden Autos. In dessen Folge verlor der 44-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und stürzte.

Sofort alarmierte Rettungskräfte behandelten den Gelsenkirchener und brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er in der darauffolgenden Nacht an seinen schweren Verletzungen verstarb.

Bedingt durch die Unfallaufnahme und die medizinische Versorgung war die Ulfkotter Straße bis 21.30 Uhr für Fußgänger und den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. An der Unfallaufnahme der Polizei waren auch Einsatzkräfte der Polizei Recklinghausen beteiligt.