POL-WL: Diebe tarnen sich als Bauarbeiter in Seevetal – Seevetal (ots) – Am Mittwochvormittag, 18.11.2026, zwischen 10 und 11 Uhr, suchten zwei bislang unbekannte Personen eine 79jährige Frau in der Theodor- Storm- Straße in Seevetal auf.
An der Haustür gaben sie sich als Bauarbeiter aus, die den Wasserfluss im Haus überprüften müssten.
Während der eine der beiden Männer die Frau in ein Gespräch verwickelte suchte der andere in der Wohnung der Frau nach Wertgegenständen.
Letztendlich gelang es den Personen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden.
Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge nimmt die Polizei Seevetal unter 04105/6200 entgegen.
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Text: Polizeiinspektion Harburg